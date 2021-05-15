Ghezzal takımda kalacak mı? Göztepe Beşiktaş maçı sonrası açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek 2020/2021 sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Sezon başında Leicester City'den kiralanan ve yaptığı skor katkısıyla takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Cezayirli futbolcu, kendisine sorulan "Takımda kalacak mısın?" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi."

Ghezzal, Süper Lig'de 8 gol ve 17 asistlik bir performans sergiledi.