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Ghezzal takımda kalacak mı? Göztepe maçı sonrası açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. Takımın galibiyet golünü kaydeden Ghezzal, takımda kalıp kalmayacağı şeklindeki soruya flaş bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:54
Ghezzal takımda kalacak mı? Göztepe Beşiktaş maçı sonrası açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'ye konuk olan , rakibini 2-1 mağlup ederek 2020/2021 sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Sezon başında Leicester City'den kiralanan ve yaptığı skor katkısıyla takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Cezayirli futbolcu, kendisine sorulan "Takımda kalacak mısın?" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi."

Ghezzal, Süper Lig'de 8 gol ve 17 asistlik bir performans sergiledi.

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