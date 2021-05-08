Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3'lü averaj ne durumda? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı

Süper Lig'de zirve yarışında hesaplar karıştı. 40. haftada Galatasaray'a konuk olan lider Beşiktaş, deplasmanda rakibine 3-1 yenilerek önemli bir avantajı elinden kaçırdı. Fenerbahçe ise Ankaragücü'nü son dakikalarda bulduğu golle devirerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve siyah-beyazlılarla olan puan farkını 2'ye indirdi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı derbide 3-1 yenmesi nedeniyle averaj hesapları da gündeme geldi. Süper Lig'de son yıllarda puan eşitliği olduğu zaman önce takımların kendi arasındaki maçlara bakılıyor. 81 puanlı Beşiktaş, 79 puanlı Fenerbahçe ve 78 puanlı Beşiktaş ligi aynı puanda bitirirse üçlü averaja bakılacak.

ÜÇ TAKIM DA AYNI PUANDA BİTİRİRSE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

Üç takım da aynı puanda ligi bitirirse şu anki lider Beşiktaş, gol farkıyla şampiyon olacak. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray, üç takım arasında oynanan maçlarda 7'şer puan alırken iki takım da +1 averaj yaptı. Gol sayılarında ise Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ise sadece 2 puanla bu tabloda en geride yer alıyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

BEŞİKTAŞ: Karagümrük, Göztepe (D)

FENERBAHÇE: Sivasspor, Kayserispor (D)

GALATASARAY: Denizlispor (D), Yeni Malatyaspor