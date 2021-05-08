Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3'lü averaj ne durumda? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı

Son dakika spor haberleri: ve arasında 3'lü averaj ne durumda? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı

'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. 'ın derbide 'ı 3-1 mağlup etmesi ve 'nin 'nü deplasmanda devirmesi sonrası zirvedeki takımlar arasındaki fark kapandı. Peki ligin sonunda 3 takımın da puanının eşit olması durumunda ne olacak? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3'lü averaj ne durumda? İşte futbolseverlerin merak ettiği sorunun cevabı ve bilinmesi gereken tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 23:56 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 00:07
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3'lü averaj ne durumda? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı

'de zirve yarışında hesaplar karıştı. 40. haftada 'a konuk olan lider , deplasmanda rakibine 3-1 yenilerek önemli bir avantajı elinden kaçırdı. ise 'nü son dakikalarda bulduğu golle devirerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve siyah-beyazlılarla olan puan farkını 2'ye indirdi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı derbide 3-1 yenmesi nedeniyle averaj hesapları da gündeme geldi. Süper Lig'de son yıllarda puan eşitliği olduğu zaman önce takımların kendi arasındaki maçlara bakılıyor. 81 puanlı Beşiktaş, 79 puanlı Fenerbahçe ve 78 puanlı Beşiktaş ligi aynı puanda bitirirse üçlü averaja bakılacak.

ÜÇ TAKIM DA AYNI PUANDA BİTİRİRSE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Üç takım da aynı puanda ligi bitirirse şu anki lider Beşiktaş, gol farkıyla şampiyon olacak. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray, üç takım arasında oynanan maçlarda 7'şer puan alırken iki takım da +1 averaj yaptı. Gol sayılarında ise Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ise sadece 2 puanla bu tabloda en geride yer alıyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
BEŞİKTAŞ: , (D)

FENERBAHÇE: , (D)

GALATASARAY: (D),

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