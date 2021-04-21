Birdir bir

VE Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Geçen hafta Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 kalarak 1 puan alan siyah-beyazlı takım, Yiğidolar karşısında da 1 puana razı oldu. Mücadele boyunca tutuk bir görüntü sergileyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri pozisyon bulmakta zorluk çekerken, ev sahibi ekip daha atak göründü. Beşiktaş'ın gol ayakları da dün varlık gösteremedi.



3. KEZ GOL ATAMADI



Vincent Aboubakar ilk yarı sonunda sakatlık geçirip çıkarken, Larin de etkili olamadı. Ghezzal de yorulduğu için 70. dakikada sahadan alındı. Bu sonuçla Beşiktaş, haftayı BAY geçen 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 3'e yükseltti ancak liderliği tehlikeye attı. Öte yandan Beşiktaş bu sezon 3. kez bir maça gol atamadan tamamladı. Siyah-beyazı takım son olarak 4 hafta önceki Kasımpaşa sınavında gol bulamamıştı.



IŞIKLAR GİTTİ, MAÇ DURDU



Maçın 77. dakikasında, Beşiktaş kalesinin arkasında bulunan ışıklandırma sistemi arıza yaptı. Takım kaptanlarının 'Bu şekilde oynarız' demesinin ardından mücadele tekrar başladı. Aydınus, kalecileri yanına çağırarak mevcut ışıkla oynamak isteyip istemediklerini sordu. Maç devam etti.



WELINTON CEZALI



Maça kart cezası sınırında başlayan Kartal'ın stoperi Welinton radara yakalandı. Brezilyalı savunmacı, 49. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düştü. 32 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.