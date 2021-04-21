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Birdir bir

, 2-2’lik beraberliği sonrası ’ta da 1 puana razı oldu. Kara Kartal iki haftada 4 puan bıraktı ama yine de koltuğu bırakmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Birdir bir

VE , deplasmanında 2 puan bıraktı. Geçen hafta karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 kalarak 1 puan alan siyah-beyazlı takım, karşısında da 1 puana razı oldu. Mücadele boyunca tutuk bir görüntü sergileyen 'ın öğrencileri pozisyon bulmakta zorluk çekerken, ev sahibi ekip daha atak göründü. Beşiktaş'ın gol ayakları da dün varlık gösteremedi.

3. KEZ GOL ATAMADI

ilk yarı sonunda sakatlık geçirip çıkarken, de etkili olamadı. Ghezzal de yorulduğu için 70. dakikada sahadan alındı. Bu sonuçla Beşiktaş, haftayı BAY geçen 2. sıradaki ile puan farkını 3'e yükseltti ancak liderliği tehlikeye attı. Öte yandan Beşiktaş bu sezon 3. kez bir maça gol atamadan tamamladı. Siyah-beyazı takım son olarak 4 hafta önceki sınavında gol bulamamıştı.

IŞIKLAR GİTTİ, MAÇ DURDU

Maçın 77. dakikasında, Beşiktaş kalesinin arkasında bulunan ışıklandırma sistemi arıza yaptı. Takım kaptanlarının 'Bu şekilde oynarız' demesinin ardından mücadele tekrar başladı. , kalecileri yanına çağırarak mevcut ışıkla oynamak isteyip istemediklerini sordu. Maç devam etti.

WELINTON CEZALI

Maça kart cezası sınırında başlayan Kartal'ın radara yakalandı. Brezilyalı savunmacı, 49. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düştü. 32 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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