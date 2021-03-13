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'tan Basketbol Federasyonu'na kural hatası başvurusu

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, son saniye 3'lüğüyle karşılaşmayı kazanmış ancak maçın hakemleri, 3 sayılık atışı yapan 'nin çizgiye bastığını belirterek atışı geçersiz kılmıştı. Kara Kartal, bu pozisyona dair TBF'ye başvuruda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 00:35
Beşiktaş'tan Basketbol Federasyonu'na kural hatası başvurusu
'nin 24. haftasında ile karşılaşan , son saniye 3'lüğüyle karşılaşmayı kazanmış ancak maçın hakemleri, 3 sayılık atışı yapan 'nin çizgiye bastığını belirterek atışı geçersiz kılmıştı. Siyah-beyazlıların 88-86 mağlubiyetiyle sonuçlanan maç sonrasında Beşiktaş, kural hatası gerekçesiyle federasyona başvuruda bulundu.

, konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı ekibin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Beşiktaş Icrypex takımımızın bugün Tofaş ile Tofaş Spor Salonu'nda oynadığı maçta kulübümüzün ve basketbol kamuoyunun görüşüne göre maçın sonucuna etki eden bir kural hatası yaşanmıştır.

Karşılaşmanın baş hakemi, maç saatinin sıfırlanması anında basketbolcumuz Ercan Osmani'nin atmış olduğu üç sayılık basketi 'Anlık Tekrar Sistemi'nde izlemiş ve kuralların kendisine tanımadığı bir yetkiyi kullanarak Osmani'nin basketini geçersiz sayarak açık bir kural hatasına sebebiyet vermiştir.
Müsabakanın sona ermesinin ardından kaptanımız Mehmet Yağmur, hakem masasına giderek maç kağıdına kural hatası olduğunu gerekçe göstererek imza atmış, akabinde de Basketbol Şubemiz kural hatasıyla ilgili dilekçeyi salonda görevli federasyon yetkililerine sunmuştur.

'nun ve Merkez Hakem Komitesinin basketbolcularımızın alın teri dökerek elde ettikleri haklı galibiyetin açık bir kural hatası sonucu ellerinden alınmasına göz yummayacaklarına ve adaleti tesis edeceklerine inanıyoruz."

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