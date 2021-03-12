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Beşiktaşlı yönetici Başakşehir maçı sonrası müjdesini verdi!

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, zorlu Başakşehir deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerken, şampiyonluk yarışında önemli bir etabı geçmiş oldu. Öte yandan siyah beyazlılarda Asbaşkan , maç sonrası yaptığı konuşmada müjdesini verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 21:17 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 21:28
Beşiktaşlı yönetici Başakşehir maçı sonrası Sergen Yalçın müjdesini verdi!

Asbaşkanı , Başakşehir galibiyeti sonrası basına açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulübün yönetisi uzun yıllar ile devam edeceklerini ifade etti.

İşte o sözler;

"Sözleşme konuşuluyor gelecek sezonla alakalı, gereksiz konuşmalar oluyor. Hocamızla alakalı hiçbir problem yok, hocamız bizden, biz ondan memnunuz. Camiamız bu noktada endişe duymasın, bir şekilde beraber uzun yıllar devam edeceğiz."

"Bugün kazandığımız için mutluyuz ama VAR'dan gelmeyen iki penaltı var. Biz sahada oynayıp, sahada kazanmayı umuyoruz. Seviyesi düşük benzetmelerle ne hakem camiasını, ne futbolu yukarı taşıyacağımızı düşünmüyorum."

"Kupa da çok önemli bizim için. Sonra Fenerbahçe derbisi var, biz maç ayrımı yapmıyoruz. Bu 3 puan ne kadar önemliyse, bundan sonrası da önemli."

"Kadronun kısıtlı olduğuna katılmıyorum. Yedek kulübesinde de ciddi isimler var. Sene aşından beri yaratılmış bir algı bu. Sene başında da bu şekilde cevap verdiğimizde insanlar bizi eleştirdi. Takımımızın iyi olduğunu söylediğimizde transferler yetersiz dendi."

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