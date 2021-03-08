Haberler Beşiktaş ‘Boğaz siyah beyaz olmalı’

‘Boğaz siyah beyaz olmalı’

'ın sambacısı , sosyal medyada soru cevap etkinliği yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 00:14 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 06:50
‘Boğaz siyah beyaz olmalı’

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 'Taraftarı özlüyor musun' sorusuna tribün şovundan video atıp 'telefonunuzun sesi açın' yazdı. Şu anki hayalinin 'ta şampiyonluk yaşamak olduğunu söyleyen , "Boğazın siyah- beyaza büründüğünü görmek istiyorum" dedi. En sevdiği yiyeceğin baklava olduğunu da bildirdi.

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