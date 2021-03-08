‘Boğaz siyah beyaz olmalı’

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 'Taraftarı özlüyor musun' sorusuna tribün şovundan video atıp 'telefonunuzun sesi açın' yazdı. Şu anki hayalinin Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak olduğunu söyleyen Josef, "Boğazın siyah- beyaza büründüğünü görmek istiyorum" dedi. En sevdiği yiyeceğin baklava olduğunu da bildirdi.