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Beşiktaş maçı CANLI

'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında 'yı ağırlıyor. Peki, karşılaşma saat kaçta başladı ve hangi kanaldan canlı yayınlanıyor? Maçın canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 19:50
Beşiktaş Gaziantep FK maçı CANLI

'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında 'yı konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde...

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Beşiktaş: , , Welinton, , , , , , , ,

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, , Miranda, Kenan, Güray, Rashid, Maxim, Vetrih, Dicko

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

EVİNDE KAYIP YOK

Gaziantep FK ile bugüne kadar 3 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların 3'ünü kaybederken 5'inde ise galibiyete uzandı. İki takım arasındaki mücadelelerde beraberlik çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu 4 maçta ise siyah-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. 'da oynanan mücadelelerde Beşiktaş rakibine 13 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK!

Yeni Malatyaspor deplasmanıyla birlikte bir süre seyahatlerine ara verecek olan Beşiktaş, 5 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesini İstanbul'da oynayacak. Nisan ayının ikinci haftasında BB Erzurumspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan sürede şehir dışına çıkmayacak.

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