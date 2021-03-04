Kadınlara Vodafone desteği

Beşiktaş, Vodafone ile olan sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Futbolda 'Ben Varım' diyen kadınları destekleyen Vodafone, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na hem forma göğüs hem de isim sponsoru oldu. Bir yıl süreli yeni anlaşma için Beşiktaş, 2 milyon TL alacak. Vodafone'un kendilerine her zaman destek verdiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bir nevi yakın akraba olduk. Yıllardır birlikte yürüyoruz. Stat yapımında ve forma desteği unutulmaz. Şimdi çok daha anlamlı bir durum söz konusu" diye konuştu. Kadınları desteklemekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Futbolda 'Ben Varım' diyen kadın sporcuları destekliyoruz. Vodafone olarak, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na isim ve göğüs sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Daha önce yaptığımız 'Geleceğin Karakartalları' projesi çok ses getirmişti. Önümüzdeki dönemde hem 'Geleceğin Karakartalları' projesini hem de kadınlar için proje yapmayı çok isteriz" dedi.