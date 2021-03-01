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'ta sözünü tuttu!

’de doğan oğlu için maçında gol atacağını söyleyen , sözünü tuttu. yıldız şimdi ’yı gözüne kestirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 20:06 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta Aboubakar sözünü tuttu!

Bay geçilen haftada 'de bir oğlu dünyaya gelen Vincent verdiği sözü tuttu. Çocuğunun doğumundan birkaç gün sonra 'ye dönen ve karşılaşmasında onun için gol atma sözü veren forvet, bu söylediğini gerçekleştirdi. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta fileleri sarsarak bu sezon ligdeki 13. golünü kaydetti. Yakın çevresine, hem takımın gidişatının hem de bebeğinin kendisine ekstra motivasyon olduğunu söylediği bildirilen Abou'nun hedefi hız kesmeden yarınki Yeni sınavında da skor yapmak. Usta krampon idmanlardaki temposu ve neşesiyle de hırsını gözler önüne sererken, bu performansı teknik ekibin de yüzünü güldürüyor. Aboubakar'ın bu sezon 3 de asisti bulunuyor.

BEŞiKTAŞ ONA YARIYOR!
Sezon başında yeni forması giyen Aboubakar, attığı golllerle değerini tekrar yükseltti. Kamerunlu yıldızın transfermarkt verilerine göre geçtiğimiz ağustos ayında değeri 5 milyon euro'ydu. Aradan geçen 6 aylık sürede Aboubakar bu değeri 7 milyon euro'ya çıkardı.

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