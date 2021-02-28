Haberler Beşiktaş Dorukhan Toköz için flaş transfer iddiası! Galatasaray derken ön sözleşme...

için flaş transfer iddiası! derken ön sözleşme...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli yıldız için İspanyol medyasından flaş bir iddia geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kapılarını kapattığı ve ile görüşmede bulunduğu iddia edilen Dorukhan'ın, o İspanyol kulübüyle ön sözleşme imzalamış olabileceği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 14:34
Dorukhan Toköz için flaş transfer iddiası! Galatasaray derken ön sözleşme...

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek için ve diğer Türk kulüplerinin kıyasıya rekabet içinde olduğu biliniyor.

Dorukhan Toköz için flaş transfer iddiası! Galatasaray derken ön sözleşme...

Bununla beraber Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı konuşmada kulübün mali dengesini yapılacak kontratlarda öncelik olarak tuttuklarını ifade etmişti.

Dorukhan Toköz için flaş transfer iddiası! Galatasaray derken ön sözleşme...

Çebi, yaptığı konuşmada, "Dorukhan menajerine güveniyor. Menajeri onu yurt dışına götüreceğini söylüyor. Bakın Beşiktaş, bir handır. Futbolcularsa yolcudur. Bunu iyi düşünmek ve tartmak lazım. Uzun vadeli bakmak gerekir meselelere. Benim kendisine önerdiğim teklif orada duruyor. Gelip imzalarsa ne ala, imzalamazsa da yolu açık olsun. İstediği parayı başkaları veriyorsa, gitsin alsın. Ben onu kesinlikle engellemem. Bizim vereceğimiz para belli. Oynarsa oynar, oynamazsa da oynamaz" demişti.

Dorukhan Toköz için flaş transfer iddiası! Galatasaray derken ön sözleşme...

Bununla beraber İspanyol basınından konu ile ilgili flaş bir iddia geldi. Aktarılan bilgilere göre milli futbolcunun yeni durağı La Liga olabilir.

Dorukhan Toköz için flaş transfer iddiası! Galatasaray derken ön sözleşme...

ÖN SÖZLEŞME YAPTI BİLE!
Dorukhan'ın menajerinin önceliğinin yurt dışı olduğu aktarılan haberde, o kulübün sportif direktörünün yıldız futbolcuyu uzun zamandır izlediği kaydedildi.

Dorukhan Toköz için flaş transfer iddiası! Galatasaray derken ön sözleşme...

DORUKHAN ADIM ADIM BETIS'E
Siyah beyazlı futbolcunun bir sonraki durağının olabileceği dile getirilirken, kulübün daha önce de Dorukhan'a teklif sunduğu ancak bunun reddedildiği kaydedildi.

Dorukhan Toköz için flaş transfer iddiası! Galatasaray derken ön sözleşme...

Öte yandan iddialara göre sezon sonunda önceliğini bonservissiz yıldızlara veren 'te Sportif Direktör Antonio Cordon'un, Dorukhan ile ön sözleşme yapmış olabileceği okuyuculara aktarıldı.

Dorukhan Toköz için flaş transfer iddiası! Galatasaray derken ön sözleşme...

KİMİN YERİNE OYNAYACAK?
Haberin detaylarında William Carvalho'ya gelecek iyi bir teklifin Betis yönetimi tarafından olumlu değerlendirileceği, yıldız ismin satılması halinde orta sahanın Dorukhan'a emanet edileceği dile getirildi.

Dorukhan Toköz için flaş transfer iddiası! Galatasaray derken ön sözleşme...

2 KULÜP DE SIRADA
için Udinese ve Lazio'nun da beklemede olduğu biliniyor.

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