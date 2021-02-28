Dorukhan Toköz için flaş transfer iddiası! Galatasaray derken ön sözleşme...

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dorukhan Toköz için Galatasaray ve diğer Türk kulüplerinin kıyasıya rekabet içinde olduğu biliniyor.

Çebi, yaptığı konuşmada, "Dorukhan menajerine güveniyor. Menajeri onu yurt dışına götüreceğini söylüyor. Bakın Beşiktaş, bir handır. Futbolcularsa yolcudur. Bunu iyi düşünmek ve tartmak lazım. Uzun vadeli bakmak gerekir meselelere. Benim kendisine önerdiğim teklif orada duruyor. Gelip imzalarsa ne ala, imzalamazsa da yolu açık olsun. İstediği parayı başkaları veriyorsa, gitsin alsın. Ben onu kesinlikle engellemem. Bizim vereceğimiz para belli. Oynarsa oynar, oynamazsa da oynamaz" demişti.