Golcü Kartal

Ligin en skorer takımı olan Beşiktaş dün de fazla mesaideydi. 10. defa 3 gol ve üstünde ağları sarstılar.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:17Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Süper Lig'de Beşiktaş hücum performansıyla göz kamaştırıyor. Sadece takımın hücum oyuncuları değil, orta sahadan, beklere kadar herkes işin içinde. Böyle olunca da Sergen Yalçın'ın Kartal'ını izlemek taraflı-tarafsız herkese keyif veriyor. Beşiktaş dün de Denizlispor karşılaşmasında fazla mesaideydi. İlk yarıda attığı gollerle maçı erkenden koparan siyah- beyazlılar, Süper Lig'in en skorer ekibi konumunda. Denizlispor'u farklı mağlup eden Beşiktaş toplamda 56 gole ulaştı. Bu sezon 10. defa bir maçta 3 gol ve daha fazlasını kaydetmiş oldular. Kartal bu sezon ilk defa bir maçın ilk yarısında 3 gol birden kaydetti. Beşiktaş iç sahada da ligin en skorer takımı. Vodafone Park'ta tam 30 defa fileleri sarsmayı başardı.