Beşıktaş, e-ticaret sitesi GittiGidiyor ile iş birliğine imza attı. Taraftarlar, mayıs ayı sonuna kadar GittiGidiyor'dan yapacakları her alışverişte kulübe destek olacak. Siyah-beyazlı kulüp, instagram'dan paylaşılacak linkler üzerinden yapılacak tüm alışverişlerde pay alacak.
Beşiktaş'tan yeni ticari anlaşma
Beşiktaş'tan yeni bir iş birliği geldi. Siyah-beyazlılar e-ticaret sitesi GittiGidiyor ile yeni bir anlaşmaya imza attı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 23:55 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50