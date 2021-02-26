Beşiktaş'tan yeni ticari anlaşma

Beşıktaş, e-ticaret sitesi GittiGidiyor ile iş birliğine imza attı. Taraftarlar, mayıs ayı sonuna kadar GittiGidiyor'dan yapacakları her alışverişte kulübe destek olacak. Siyah-beyazlı kulüp, instagram'dan paylaşılacak linkler üzerinden yapılacak tüm alışverişlerde pay alacak.