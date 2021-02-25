Sergen Yalçın'dan corona uyarısı

Teknik direktör Sergen Yalçın şampiyonluk yarışının ısındığı son günlerde futbolcuların kulağını çekti
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:36Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Teknik direktör Sergen Yalçın şampiyonluk yarışının ısındığı son günlerde futbolcuların kulağını çekti. Geçen hafta bir anda Trabzonspor'da 7 oyuncunun birden koronavirüse yakalandığını söyleyen yalçın, herkesten azami dikkat istedi ve bu dönemeçte kimseyi koronavirüse kurban vermek istemediğinin altını çizdi. Oyuncularından kurallara uymalarını, daha az gezmelerini ve kapalı yerlerde çok fazla vakit geçirmemelerini talep etti. Sergen Yalçın'ın bu uyarısı Fransız oyuncu Rosier'in sokakta maskesiz taraftarlarla fotoğraf çektiğinin ortaya çıkması üzerine yaptığı öğrenildi.