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'dan corona uyarısı

Teknik direktör şampiyonluk yarışının ısındığı son günlerde futbolcuların kulağını çekti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:36 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Sergen Yalçın'dan corona uyarısı
Teknik direktör şampiyonluk yarışının ısındığı son günlerde futbolcuların kulağını çekti. Geçen hafta bir anda 'da 7 oyuncunun birden koronavirüse yakalandığını söyleyen yalçın, herkesten azami dikkat istedi ve bu dönemeçte kimseyi koronavirüse kurban vermek istemediğinin altını çizdi. Oyuncularından kurallara uymalarını, daha az gezmelerini ve kapalı yerlerde çok fazla vakit geçirmemelerini talep etti. Sergen Yalçın'ın bu uyarısı oyuncu 'in sokakta maskesiz taraftarlarla fotoğraf çektiğinin ortaya çıkması üzerine yaptığı öğrenildi.
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