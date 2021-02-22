Kara Kartal bugün topbaşı yapacak

Beşiktaş'ta bugün Denizlispor hazırlıkları devam edecek. Haftayı bay geçen siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın takıma dün izin vermişti. Siyah-beyazlı futbolcular bugün tekrar topbaşı yapacak ve Denizlispor mücadelesinin taktik provalarına devam edecek.