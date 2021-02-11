Son karar Atiba’da

Performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Kanadalı yıldıza “İster 1 yıl daha oyna, ister teknik ekibe katıl” teklifi yapıldı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 23:55Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'u bırakmak istemiyor.. Siyah-beyazlılarda 8. sezonunu geçiren Kanadalı, bu yıl da takımın vazgeçilmez isimlerimden biri oldu. Yönetim, 1 yıl daha sözleşme imzalamak istediği 38 yaşındaki oyuncunun kararını bekliyor. Atiba, futbola devam etme kararı alırsa, Kanadalı oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Tecrübeli isim aktif futbolcu kariyerini noktalamak isterse, teknik ekipte yer alması için teklif yapılacak.
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Beşiktaş ile 8 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Atiba, çıktığı 275 maçta 22 gol atarken 28 asist yaptı.