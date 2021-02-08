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N’Sakala Kartal’ı yakıyordu

Siyah-beyazlı takımda sol bek Fabrice N'Sakala, 20. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 23:44 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
N’Sakala Kartal’ı yakıyordu
Siyah-beyazlı takımda sol bek Fabrice N'Sakala, 20. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 14. dakikasında kaptırdığı bir top sonrasında rakibine yaptığı hareket sonrasında hücumunu kestiği gerekçesiyle ilk sarı kartını gören N'Sakala, ikinci sarı kartını ise takımıyla birlikte hücuma çıktığı sırada gördü. Beşiktaşlı taraftarlar, 30 yaşındaki futbolcuya sosyal medyada büyük tepki gösterdiler.
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