N’Sakala Kartal’ı yakıyordu

Siyah-beyazlı takımda sol bek Fabrice N'Sakala, 20. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 23:44Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Siyah-beyazlı takımda sol bek Fabrice N'Sakala, 20. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 14. dakikasında kaptırdığı bir top sonrasında rakibine yaptığı hareket sonrasında Konyaspor hücumunu kestiği gerekçesiyle ilk sarı kartını gören N'Sakala, ikinci sarı kartını ise takımıyla birlikte hücuma çıktığı sırada gördü. Beşiktaşlı taraftarlar, 30 yaşındaki Kongolu futbolcuya sosyal medyada büyük tepki gösterdiler.