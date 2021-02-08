Gençler zirvede

Süper Lig'de güncel piyasa değeri oransal olarak en çok artan isimler de Ersin ve Rıdvan oldu. Ersin, 50 bin Euro olan değerini yüzde 2500 artırarak 1 milyon 300 bine çıkardı. Rıdvan da 50 bin euro olan değerini 1 yılda yüzde 1900 artırıp 1 milyon euro'ya yükseldi.