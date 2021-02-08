Süper Lig'de güncel piyasa değeri oransal olarak en çok artan isimler de Ersin ve Rıdvan oldu. Ersin, 50 bin Euro olan değerini yüzde 2500 artırarak 1 milyon 300 bine çıkardı. Rıdvan da 50 bin euro olan değerini 1 yılda yüzde 1900 artırıp 1 milyon euro'ya yükseldi.
Gençler zirvede
Kartal'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu ve 19'luk sol bek Rıdvan Yılmaz gösterdikleri performansla adından sıkça söz ettirdi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 22:45 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50