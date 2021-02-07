Bitirim ikili dönüyor

Sezonun ilk yarısında şov yapan Larin-Aboubakar ikilisinin düşüşü, teknik ekibi harekete geçirdi. İki futbolcuya hem kondisyon hem de motivasyon yüklemesi yapan siyahbeyazlılar, golcülerinin Konya maçıyla şovlarına kaldıkları yerden devam etmelerini bekliyor. Ligin birinci bölümünde Aboubakar 11, Larin de 12 gol kaydetmişti. İyi bir uyum yakalayan yıldızlar, sezonun ikinci etabına ise beklendiği gibi başlayamadı. Sergen Yalçın, ikilinin çıkışlarına kaldıkları yerden devam ettirmeleri için uğraşıyor.