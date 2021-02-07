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Bitirim ikili dönüyor

Kara Kartal’ı ilk yarıda uçuran - ikilisi, Konya maçıyla yeni seri yakalamak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:58 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Bitirim ikili dönüyor

Sezonun ilk yarısında şov yapan - ikilisinin düşüşü, teknik ekibi harekete geçirdi. İki futbolcuya hem kondisyon hem de motivasyon yüklemesi yapan siyahbeyazlılar, golcülerinin Konya maçıyla şovlarına kaldıkları yerden devam etmelerini bekliyor. Ligin birinci bölümünde Aboubakar 11, Larin de 12 gol kaydetmişti. İyi bir uyum yakalayan yıldızlar, sezonun ikinci etabına ise beklendiği gibi başlayamadı. , ikilinin çıkışlarına kaldıkları yerden devam ettirmeleri için uğraşıyor.

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