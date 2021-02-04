Güven Yalçın: Bana güvenmediler

Beşiktaş’tan Lecce’ye kiralık giden Güven Yalçın: “Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler” dedi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:27Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş'tan İtalya Serie B takımı Lecce'ye satın alma opsiyonlu kiralanan Güven Yalçın, imza töreninde siyah-beyazlı yönetime sitem etti. Lecce Başkanı Pantaleo Corvino, imza töreninde, "Genç olmasına rağmen Güven Yalçın çok büyük bir yetenek. UEFA, onu Avrupa'nın en iyi 50 yeteneğinden biri olarak gösterdi. Modern bir santrfor. Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında oynadı. Umutlarımız çok yüksek. Umarım umutlarımız gerçeğe döner" dedi. 22 yaşındaki forvet ise transfer süreciyle ilgili olarak Beşiktaş yönetimini hedefine aldı. Yalçın, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler" ifadelerini kullandı.