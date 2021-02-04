Haberler Beşiktaş Güven Yalçın: Bana güvenmediler

: Bana güvenmediler

’tan ’ye kiralık giden : “Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:27 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Güven Yalçın: Bana güvenmediler
'tan takımı 'ye satın alma opsiyonlu kiralanan , imza töreninde siyah-beyazlı yönetime sitem etti. Lecce Başkanı , imza töreninde, "Genç olmasına rağmen Güven Yalçın çok büyük bir yetenek. , onu 'nın en iyi 50 yeteneğinden biri olarak gösterdi. Modern bir santrfor. 'nin alt yaş milli takımlarında oynadı. Umutlarımız çok yüksek. Umarım umutlarımız gerçeğe döner" dedi. 22 yaşındaki forvet ise transfer süreciyle ilgili olarak Beşiktaş yönetimini hedefine aldı. Yalçın, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler" ifadelerini kullandı.
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