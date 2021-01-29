Haberler Beşiktaş Derbiyi Meler yönetecek

Derbiyi Meler yönetecek

Beşiktaş ile arasında Pazar günü oynanacak maçı yönetecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:53 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Derbiyi Meler yönetecek

'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak 'in yardımcıları ile olacak. Halil Umut Meler toplamda 13 kez 'ın maçlarında düdük çaldı. bu karşılaşmaların 6'sında sahadan galibiyetle ayrılıkken 4 beraberlik 3 de mağlubiyet tattı. Meler, Beşiktaş maçlarında siyah-beyazlılara toplam 4 kırmızı kart gösterdi.

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