Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Halil Umut Meler toplamda 13 kez Beşiktaş'ın maçlarında düdük çaldı. Kartal bu karşılaşmaların 6'sında sahadan galibiyetle ayrılıkken 4 beraberlik 3 de mağlubiyet tattı. Meler, Beşiktaş maçlarında siyah-beyazlılara toplam 4 kırmızı kart gösterdi.
Derbiyi Meler yönetecek
Beşiktaş Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Pazar günü oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:53 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50