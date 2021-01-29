Derbiyi Meler yönetecek

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Halil Umut Meler toplamda 13 kez Beşiktaş'ın maçlarında düdük çaldı. Kartal bu karşılaşmaların 6'sında sahadan galibiyetle ayrılıkken 4 beraberlik 3 de mağlubiyet tattı. Meler, Beşiktaş maçlarında siyah-beyazlılara toplam 4 kırmızı kart gösterdi.