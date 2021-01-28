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'tan açıklaması! Sakatlık...

'in ilk yarısını lider tamamlayan 'tan açıklama geldi. Siyah-beyazlılar 'nin sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:33 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:46
Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması! Sakatlık...

lideri 'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

Siyah - beyazlıların hücum oyuncusu 'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiği açıklandı.

29 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Süper Lig'in 22. haftasında ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre'nin 'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcumuz Gökhan Töre'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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