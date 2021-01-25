Haberler Beşiktaş Hulk için geri sayım! Transfer her an açıklanabilir

için geri sayım! Transfer her an açıklanabilir

1.5 yıl için 4.5 milyon euro isteyen için yönetim geri adım atmadı ve son teklifini iletti.  3 milyon euro ile birlikte bol bonuslu teklif Hulk’un önüne sunuldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 01:39
Hulk için geri sayım! Transfer her an açıklanabilir

Beşiktaş santrfor takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Brezilyalı hücum oyuncusu Kartal'ın ilk hedefi konumunda bulunuyor.

Hulk için geri sayım! Transfer her an açıklanabilir

Siyah-beyazlıların gündeminde bir numarada yer alan ile yapılan yoğun görüşmelerde aradaki farkın kapatılmaya çalışıldığı kaydedildi. Beşiktaş'tan 1.5 sezon için 4.5 milyon euro isteyen oyuncuya kendi teklifini ilettmişti.

Hulk için geri sayım! Transfer her an açıklanabilir

HULK KARARINI AÇIKLAYACAK
Bu sezon 1, gelecek sezon da 2 milyon euro teklif eden Beşiktaş yönetimi farkı bonuslarla kapatmak istiyor.

Hulk için geri sayım! Transfer her an açıklanabilir

Şampiyonluk, Avrupa'ya katılım, ve maç başı bonuslarıyla geniş bir sözleşme önerdi. 'tan kısa süre içinde cevap bekleniyor.

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