Hulk için geri sayım! Transfer her an açıklanabilir

Beşiktaş santrfor takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Brezilyalı hücum oyuncusu Hulk Kartal'ın ilk hedefi konumunda bulunuyor.
Beşiktaş santrfor takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Brezilyalı hücum oyuncusu Hulk Kartal'ın ilk hedefi konumunda bulunuyor.
Siyah-beyazlıların gündeminde bir numarada yer alan Hulk ile yapılan yoğun görüşmelerde aradaki farkın kapatılmaya çalışıldığı kaydedildi. Beşiktaş'tan 1.5 sezon için 4.5 milyon euro isteyen oyuncuya kendi teklifini ilettmişti.
HULK KARARINI AÇIKLAYACAK
Bu sezon 1, gelecek sezon da 2 milyon euro teklif eden Beşiktaş yönetimi farkı bonuslarla kapatmak istiyor.