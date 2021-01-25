Hulk için geri sayım! Transfer her an açıklanabilir

Beşiktaş santrfor takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Brezilyalı hücum oyuncusu Hulk Kartal'ın ilk hedefi konumunda bulunuyor.

Siyah-beyazlıların gündeminde bir numarada yer alan Hulk ile yapılan yoğun görüşmelerde aradaki farkın kapatılmaya çalışıldığı kaydedildi. Beşiktaş'tan 1.5 sezon için 4.5 milyon euro isteyen oyuncuya kendi teklifini ilettmişti.