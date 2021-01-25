Haberler Beşiktaş Beş maç sonra bir ilk!

Beş maç sonra bir ilk!

Kara Kartal, 39. dakikada Tripic'in golüyle 1-0 geriye düşerken, tam 5 maç sonra iç sahada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 00:17 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Beş maç sonra bir ilk!
Kara Kartal, 39. dakikada Tripic'in golüyle 1-0 geriye düşerken, tam 5 maç sonra iç sahada kalesinde gol gördü. Siyah-beyazlı takım, 9. haftada Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği bu maçın ardından Kasımpaşa'yı 3-0, BB Erzurumspor'u 4-0, Sivasspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 6-0 ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmeyi başarmış, hiç gol yememişti

BASKIYI KIRAMADIK
'nin başında ilk maçına çıkan teknik direktör Ünal Karaman, zor bir maçta ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiklerini söyledi. Karaman, "Oyuncularım iyi savaştı ancak çok sıkı bir baskı kurdu ve bunu kırmakta zorlandık. Tabii ki üzgünüz" şeklinde konuştu.

GERGİNLİK ÇIKTI
Maçta sahadaki gerginlik kulübelere de yansıdı. Beşiktaş kaleci antrenörü Hakan Çalışkan ve yardımcı antenör Gürsoy Yalçın ile Göztepe yedek kulübesi arasında kavgaya ramak kaldı. Göztepe cephesi ile ikili arasında sözlü tartışma uzayınca araya polis girdi ve gerginlik önlendi.

SON DAKİKA