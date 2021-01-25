Beş maç sonra bir ilk!

BASKIYI KIRAMADIK
Göztepe'nin başında ilk maçına çıkan teknik direktör Ünal Karaman, zor bir maçta ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiklerini söyledi. Karaman, "Oyuncularım iyi savaştı ancak Beşiktaş çok sıkı bir baskı kurdu ve bunu kırmakta zorlandık. Tabii ki üzgünüz" şeklinde konuştu.
GERGİNLİK ÇIKTI
Maçta sahadaki gerginlik kulübelere de yansıdı. Beşiktaş kaleci antrenörü Hakan Çalışkan ve yardımcı antenör Gürsoy Yalçın ile Göztepe yedek kulübesi arasında kavgaya ramak kaldı. Göztepe cephesi ile ikili arasında sözlü tartışma uzayınca araya polis girdi ve gerginlik önlendi.