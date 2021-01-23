Beşiktaş transfer haberi: Josef de Souza'dan Hulk'a çağrı! "Buraya gelirsen..."

Karagümrük maçı sonrası hem teknik direktör Sergen Yalçın hem de yönetici Emre Kocadağ'ın "Evet, Hulk'u istiyoruz" açıklamalarının ardından hızlanan transfer girişimlerinde; Hulk'la konuşan ve kendisini Beşiktaş'a davet eden, Sergen Yalçın'la görüşmesinde aracı olan, menajerini Emre Kocadağ'la görüştüren ismin ise, 34 yaşındaki forvet ile Porto'dan iyi arkadaş olan Josef De Souza olduğu ortaya çıktı.





"HER ANLAMDA RAHAT HİSSEDERSİN"

Souza'nın, Beşiktaş'ın yarım sezon için 1 milyon euro önerdiği Hulk'a "Buraya gelirsen hem bize güç katarsın, hem de kendini her anlamda çok rahat hissedersin" dediği belirtildi.



