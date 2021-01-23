Haberler Beşiktaş Beşiktaş transfer haberi: Josef de Souza'dan Hulk'a çağrı! "Buraya gelirsen..."

transfer haberi: 'dan 'a çağrı! "Buraya gelirsen..."

Forvet arayışlarını sürdüren 'ın listesindeki isimlerden için vatandaşı ve eski takım arkadaşı 'nın devreye girdiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 23:38 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş transfer haberi: Josef de Souza'dan Hulk'a çağrı! "Buraya gelirsen..."

Karagümrük maçı sonrası hem teknik direktör Sergen Yalçın hem de yönetici Emre Kocadağ'ın "Evet, 'u istiyoruz" açıklamalarının ardından hızlanan transfer girişimlerinde; Hulk'la konuşan ve kendisini 'a davet eden, Sergen Yalçın'la görüşmesinde aracı olan, menajerini Emre Kocadağ'la görüştüren ismin ise, 34 yaşındaki forvet ile Porto'dan iyi arkadaş olan olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş transfer haberi: Josef de Souza'dan Hulk'a çağrı! "Buraya gelirsen..."

"HER ANLAMDA RAHAT HİSSEDERSİN"
Souza'nın, 'ın yarım sezon için 1 milyon euro önerdiği 'a "Buraya gelirsen hem bize güç katarsın, hem de kendini her anlamda çok rahat hissedersin" dediği belirtildi.

Beşiktaş transfer haberi: Josef de Souza'dan Hulk'a çağrı! "Buraya gelirsen..."

HULK: NEDEN OLMASIN!
Brezilyalı forvet , Porto forması giyerken 'a karşı bir Şampiyonlar Ligi maçında mükemmel bir futbol oynamıştı. O maçtan sonra siyah-beyazlı tribünler sambacıyı tribünlere davet ederken, Hulk için de tezahürat yapmıştı.

Beşiktaş transfer haberi: Josef de Souza'dan Hulk'a çağrı! "Buraya gelirsen..."

da maçtan sonra bu yakın ilgi için, "Bir gün böyle bir taraftarın önünde o takımın formasını giymek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

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