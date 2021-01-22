Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın: Kazanmak güzel

: Kazanmak güzel

’ın hocası , konsantrasyon konuşmasının işe yaradığını söyledi. “Derbi sonrası bu galibiyet çok iyi oldu” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 21:11 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Sergen Yalçın: Kazanmak güzel

'ta teknik direktör , karşısında doğru oyunla farklı skora ulaştıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Kazanmak çok önemli. faktörü, derbi galibiyeti sonrası konsantrasyon sorunu olabilirdi. Motivasyon konuşması yaptık, oyuncuları uyardık. Çünkü Karagümrük iyi takım. Oyuncularım çok iyi performans sergiledi ve 3 puanı aldık. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi. 16.00 maçlarının kendilerine iyi gelmediğini belirten Sergen Yalçın "Daha önce iki gündüz maçını kaybetmiştik. Bu yüzden biraz korkumuz vardı. Ama artık takımımız çok farklı" ifadelerini kullandı. 'ın Hulk'a olan ilgisi için "Evet onu istiyorum. Şartlar uyarsa alacağız" dedi. Kendisine sorulan "Yeni transferler takımı nasıl etkiler? sorusuna "Ortada transfer yok" yanıtını verdi.

BÖYLE SAÇMALIK OLMAZ

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, 'nda maç öncesi ısınmada ceza alanı içinin kullandırılmamasına tepki gösterdi. Başarılı teknik adam "Kaleciler nerede ısınıyor bir bakın. var diye izin vermiyormuş. O zaman burada maç oynanmasın. Böyle saçmalık olmaz" ifadelerini kullandı.

ALTINEL: EKSİKLERİ ARADIK

Karagümrük Teknik Sorumlusu , Beşiktaş'ın doğru bir oyunla galibiyete uzandığını söyledi. Canel "Bu şekilde kaybetmek istemezdik. Özellikle savunmadaki eksiklerimizi aradık. Bu puan kaybını telafi edeceğiz" diye konuştu. Canel, yenilgiden ders çıkaracaklarını belirtti. Kazanma alışkanlıklarını geri kazanacaklarını söyledi.

SON DAKİKA