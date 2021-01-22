Sergen Yalçın: Kazanmak güzel

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Karagümrük karşısında doğru oyunla farklı skora ulaştıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Kazanmak çok önemli. Olimpiyat Stadı faktörü, derbi galibiyeti sonrası konsantrasyon sorunu olabilirdi. Motivasyon konuşması yaptık, oyuncuları uyardık. Çünkü Karagümrük iyi takım. Oyuncularım çok iyi performans sergiledi ve 3 puanı aldık. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi. 16.00 maçlarının kendilerine iyi gelmediğini belirten Sergen Yalçın "Daha önce iki gündüz maçını kaybetmiştik. Bu yüzden biraz korkumuz vardı. Ama artık takımımız çok farklı" ifadelerini kullandı. Kartal'ın Hulk'a olan ilgisi için "Evet onu istiyorum. Şartlar uyarsa alacağız" dedi. Kendisine sorulan "Yeni transferler takımı nasıl etkiler? sorusuna "Ortada transfer yok" yanıtını verdi.

BÖYLE SAÇMALIK OLMAZ

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç öncesi ısınmada ceza alanı içinin kullandırılmamasına tepki gösterdi. Başarılı teknik adam "Kaleciler nerede ısınıyor bir bakın. Şampiyonlar Ligi finali var diye UEFA izin vermiyormuş. O zaman burada maç oynanmasın. Böyle saçmalık olmaz" ifadelerini kullandı.Altın

ALTINEL: EKSİKLERİ ARADIK

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Beşiktaş'ın doğru bir oyunla galibiyete uzandığını söyledi. Canel "Bu şekilde kaybetmek istemezdik. Özellikle savunmadaki eksiklerimizi aradık. Bu puan kaybını telafi edeceğiz" diye konuştu. Canel, yenilgiden ders çıkaracaklarını belirtti. Kazanma alışkanlıklarını geri kazanacaklarını söyledi.