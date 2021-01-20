Siyah-Beyazlıların listesine son dakikada yeni bir isim daha eklendi. Beşiktaş yönetimi, ay sonunda M. United ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Nijeryalı santrfor Odion Ighalo'yu takibe aldı. Kara Kartal, fazla forma şansı bulamayan ve bonservisi Çin ekibi Shanghai Shenhua'da olan oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Odion Ighalo sürprizi!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer harekatına tam gaz devam eden Beşiktaş'ın listesine flaş bir isim daha eklendi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:20 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50