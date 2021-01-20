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Son dakika transfer haberi: Odion Ighalo sürprizi!

Son dakika transfer haberleri... Transfer harekatına tam gaz devam eden Beşiktaş'ın listesine flaş bir isim daha eklendi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:20 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Odion Ighalo sürprizi!

Siyah-Beyazlıların listesine son dakikada yeni bir isim daha eklendi. yönetimi, ay sonunda M. United ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki santrfor Odion Ighalo'yu takibe aldı. , fazla forma şansı bulamayan ve bonservisi ekibi 'da olan oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

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