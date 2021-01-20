Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Odion Ighalo sürprizi!

Siyah-Beyazlıların listesine son dakikada yeni bir isim daha eklendi. Beşiktaş yönetimi, ay sonunda M. United ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Nijeryalı santrfor Odion Ighalo'yu takibe aldı. Kara Kartal, fazla forma şansı bulamayan ve bonservisi Çin ekibi Shanghai Shenhua'da olan oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.