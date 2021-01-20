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N'Koudou'dan 'ı şoke eden hareket!

Son dakika haberleri | 'de son 4 haftayı lider kapatan ve son maçta derbide 'ı mağlup eden 'ta, saha içinde işler yolunda gidiyor. Mali nedenlerden dolayı transfer yapmakta zorlanan siyah-beyazlılara bir şok da N'Koudou'dan geldi. Derbide skoru belirleyen golü atan yıldız futbolcunun Beşiktaş'ı 'ya şikayet ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:48
N'Koudou'dan Beşiktaş'ı şoke eden hareket!

'ta bu sezon uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen, oynadığı futbolla takıma önemli katkılar yapmaya başlayan Kevin NKoudou'nun alacakları nedeniyle kulübü 'ya şikayet ettiği ortaya çıktı. Oyuncunun menajeri de 'ta dava açtı.

N'Koudou'dan Beşiktaş'ı şoke eden hareket!

247 BİN 500 EURO İSTEDİ

Futbol Yatırımları tarafından 'na (KAP) gönderilen 30 Kasım 2020 tarihli ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporunda N'Koudou'nun şirket aleyhine 20-01176 nezdinde alacak davası açtığı belirtilerek şöyle denildi:

N'Koudou'dan Beşiktaş'ı şoke eden hareket!

"Futbolcu, 247 bin 500 Euro alacağı olduğunu iddia etmiş ve bu bedellerin ödenmesini talep etmiştir. Şirket tarafından davaya cevaplar sunulmuş olup, 26 Kasım 2020 tarihinde şirkete iletilen kısa kararda, şirketin futbolcuya 180 bin 000 Euro'yu 18 Ağustos 2020 tarihinde işleyecek yıllık %5 faizi ile ödemesine hükmedildiği belirtilmiştir.

N'Koudou'dan Beşiktaş'ı şoke eden hareket!

Futbolcunun davada talep ettiği 247 bin 500 Euro'nun 67 bin 500 Euro'luk kısmına ilişkin talebi reddedilmiştir. Yargılama devam etmekte olup, şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır."

N'Koudou'dan Beşiktaş'ı şoke eden hareket!

MENAJERİ KAÇ PARA İSTEDİ?

KAP raporunda ayrıca 25 yaşındaki Fransız oyucunun menajeri Meissa N'diaye de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi-'ta dava açtı.

Şirketin açıklamasında, "N'Koudou'nun menajeri tarafından CAS 2020/O/7409 nezdinde Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ aleyhine açılan davada menajer, taraflar arasında imzalanan menajerlik sözleşmesi gereği 2019-2020 sezonu için kararlaştırılan 135 bin Euro menajerlik ücretinin ödenmediği, ödemenin 45 günden fazla süredir geciktiği, ödemenin 7 gün içerisinde tamamlanması için gönderilen ihtara rağmen ödemenin tamamlandığını belirtmiş, bu nedenle de tüm sözleşme bedeli olan 540 bin Euro'nun muaccel hale (peşin ödenmesi gereken duruma) geldiğini iddia ederek, bu bedelin ödenmesine hükmedilmesini talep etmiştir. Yargılama devam etmekte olup şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır" ifadeleri kullanıldı. (Ajansspor)

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