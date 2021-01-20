N'Koudou'dan Beşiktaş'ı şoke eden hareket!

MENAJERİ KAÇ PARA İSTEDİ?



KAP raporunda ayrıca 25 yaşındaki Fransız oyucunun menajeri Meissa N'diaye de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi-CAS'ta dava açtı.

Şirketin açıklamasında, "N'Koudou'nun menajeri tarafından CAS 2020/O/7409 nezdinde Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ aleyhine açılan davada menajer, taraflar arasında imzalanan menajerlik sözleşmesi gereği 2019-2020 sezonu için kararlaştırılan 135 bin Euro menajerlik ücretinin ödenmediği, ödemenin 45 günden fazla süredir geciktiği, ödemenin 7 gün içerisinde tamamlanması için gönderilen ihtara rağmen ödemenin tamamlandığını belirtmiş, bu nedenle de tüm sözleşme bedeli olan 540 bin Euro'nun muaccel hale (peşin ödenmesi gereken duruma) geldiğini iddia ederek, bu bedelin ödenmesine hükmedilmesini talep etmiştir. Yargılama devam etmekte olup şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır" ifadeleri kullanıldı. (Ajansspor)