N'Koudou'dan Beşiktaş'ı şoke eden hareket!

Beşiktaş'ta bu sezon uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen, oynadığı futbolla takıma önemli katkılar yapmaya başlayan Kevin NKoudou'nun alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı. Oyuncunun menajeri de CAS'ta dava açtı.
247 BİN 500 EURO İSTEDİ
Beşiktaş Futbol Yatırımları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen 30 Kasım 2020 tarihli ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporunda N'Koudou'nun şirket aleyhine FIFA 20-01176 nezdinde alacak davası açtığı belirtilerek şöyle denildi:
"Futbolcu, 247 bin 500 Euro alacağı olduğunu iddia etmiş ve bu bedellerin ödenmesini talep etmiştir. Şirket tarafından davaya cevaplar sunulmuş olup, 26 Kasım 2020 tarihinde şirkete iletilen kısa kararda, şirketin futbolcuya 180 bin 000 Euro'yu 18 Ağustos 2020 tarihinde işleyecek yıllık %5 faizi ile ödemesine hükmedildiği belirtilmiştir.