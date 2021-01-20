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Lens’e kancası!

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş’ta kadroya katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimler için de flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Lens'e talip oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:22 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Lens’e Ankaragücü kancası!

Teknik Direktör 'ın kararıyla 'ta kadro dışı kalan 'in yeni adresi A.Gücü oluyor. Kadrosunda güçlendirmeye gitmek isteyen ekibi A.Gücü'nde transferde sıcak gelişme yaşanıyor. Ligde oynadığı 18 maçta topladığı 15 puan ile 20. sırada yer alan , 'un görüşme gerçekleştirdiği ve haber beklediği Jeremain Lens için devreye girdi. 'da yapılan görüşme sonrası Hollandalı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

102 maçta Beşiktaş formasını giyen, 12 gol ve 20 asist kaydeden Lens, siyahbeyazlılardan senelik 1 milyon 950 bin euro kazanıyor.

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