Haberler Beşiktaş Josef 11 maçla uzatacak!

11 maçla uzatacak!

, gösterdiği çaba ve takıma katkısıyla taraftarların gönlünü fethederken, 11 maç daha oynaması halinde sözleşmesi uzayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:25 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Josef 11 maçla uzatacak!

'den bedelsiz alınan 31 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. derbisinde attığı gol ile perdeyi açan Brezilyalı orta saha, bu sezon 25 maçta forma giyerse opsiyonu devreye girecek. Şimdiye kadar 14 mücadelede görev alan , 11 maçta daha oynarsa sözleşmesi uzayacak.

Cemal Demir'e 3 SENELIK IMZA!

'in lideri 16 yaşındaki genç forvet ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sağlık kontrolünden geçen oyuncuyla ilgili kulübün kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor. 2013 yılında 'ta futbola başlayan Cemal Azad Demir 2014 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu. 16 yaşındaki genç oyuncunun Beşiktaş alt yaş gruplarında 29 golü bulunuyor.

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