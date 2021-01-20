Josef 11 maçla uzatacak!

Al Ahli'den bedelsiz alınan 31 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. G.Saray derbisinde attığı gol ile perdeyi açan Brezilyalı orta saha, bu sezon 25 maçta forma giyerse opsiyonu devreye girecek. Şimdiye kadar 14 mücadelede görev alan Josef, 11 maçta daha oynarsa sözleşmesi uzayacak.

Cemal Demir'e 3 SENELIK IMZA!

Süper Lig'in lideri Beşiktaş 16 yaşındaki genç forvet Cemal Azad Demir ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sağlık kontrolünden geçen oyuncuyla ilgili kulübün kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor. 2013 yılında Kavacık'ta futbola başlayan Cemal Azad Demir 2014 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu. 16 yaşındaki genç oyuncunun Beşiktaş alt yaş gruplarında 29 golü bulunuyor.