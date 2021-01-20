Beşiktaş'ta forvete 3 aday! Mandzukic'in yerine...

4 KATI MAAŞ ÖNERİLDİ

Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer isim de Venlo'da forma giyen Yunan golcü Giorgos Giakoumakis. 26 yaşındaki forvetin en büyük sıkıntısı aldığı düşük maaş. Yıllık 100 bin euro'dan daha az bir rakama oynayan Giakoumakis 'zam' talebine istediği yanıtı alamadı.

Venlo kulübü, en faza kazanan oyuncusu Coric için 180 bin euro ödüyor. Hollandalı ekibi Giakoumakis' en son 150 bin euro önerince ipler kopma noktasına geldi. Beşiktaş yönetimi 600 bin euro önerdiği Yunan forveti bitirmek istiyor.