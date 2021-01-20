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'ta forvete 3 aday! 'in yerine...

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'a geçtiğimiz günlerde 'ten kötü haber gelmişti. Bu transfer rafa kalkarken farklı isimlerle temaslarını sürdüren Beşiktaş forvete 3 aday belirledi. İşte o isimler ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:17 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta forvete 3 aday! Mandzukic'in yerine...

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan siyahbeyazlılar, aday listesini genişletti. 'i İtalyan ekibi Milan'a kaptıran , sezon başında da kulübün gündemine gelen ancak üzerinde karar birliği sağlanamayan Oumar Niasse'yi tekrar hedefleri arasına ekledi.

Beşiktaş'ta forvete 3 aday! Mandzukic'in yerine...

Yönetim, Premier Lig ekibi Everton'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşta bulunan 30 yaşındaki futbolcuya yarım dönem için 1 milyon euro önerecek.

Beşiktaş'ta forvete 3 aday! Mandzukic'in yerine...

Bugüne kadar milli maçlar hariç 170 resmi karşılaşmada forma giyen Niasse, 60 gol atarken, 27 de asist yaptı ve toplamda 87 gole direkt olarak katkıda bulundu.

Beşiktaş'ta forvete 3 aday! Mandzukic'in yerine...

4 KATI MAAŞ ÖNERİLDİ
'ın gündemindeki bir diğer isim de Venlo'da forma giyen Yunan golcü Giorgos Giakoumakis. 26 yaşındaki forvetin en büyük sıkıntısı aldığı düşük maaş. Yıllık 100 bin euro'dan daha az bir rakama oynayan Giakoumakis 'zam' talebine istediği yanıtı alamadı.

Beşiktaş'ta forvete 3 aday! Mandzukic'in yerine...

Venlo kulübü, en faza kazanan oyuncusu Coric için 180 bin euro ödüyor. Hollandalı ekibi Giakoumakis' en son 150 bin euro önerince ipler kopma noktasına geldi. yönetimi 600 bin euro önerdiği Yunan forveti bitirmek istiyor.

Beşiktaş'ta forvete 3 aday! Mandzukic'in yerine...

26 yaşındaki Yunan forvet Giakoumakis, toplam 168 maçta şans buldu. Bu periyotta rakip fileleri 44 kez havalandıran Giakoumakis, 11 de gol pası vermeyi başardı.

Beşiktaş'ta forvete 3 aday! Mandzukic'in yerine...

SON ADAY GİNCZEK
Menajerler uzun boylu ve iş bitirici forvet arayan 'ın önüne Bundesliga takımlarından Wolfsburg'un 1.91'lik golcüsü Daniel Ginczek'i getirdi.

Beşiktaş'ta forvete 3 aday! Mandzukic'in yerine...

29 yaşındaki golcü oyuncuyu Schalke'nin de istediğini belirten Hakan Çalhanoğlu'nun İran asıllı menajeri, yönetici Emre Kocadağ'a, "Oyuncum Mario Gomez'ın 'ta yaptıklarından çok etkilenmiş" diyerek teklif gelirse sıcak bakabileceklerini iletti. Başarılı forvetle ilgili son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.

Beşiktaş'ta forvete 3 aday! Mandzukic'in yerine...

Wolfsburg'ta forma giyen Ginczek, kariyerinin en parlak dönemini Stuttgart'ta yaşadı. Alman yıldız bu periyotta 70 maçta 23 gol attı, 11 de asist yaptı.

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