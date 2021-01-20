Beşiktaş'ta forvete 3 aday! Mandzukic'in yerine...

SON ADAY GİNCZEK
Menajerler uzun boylu ve iş bitirici forvet arayan Beşiktaş'ın önüne Bundesliga takımlarından Wolfsburg'un 1.91'lik golcüsü Daniel Ginczek'i getirdi.
29 yaşındaki golcü oyuncuyu Schalke'nin de istediğini belirten Hakan Çalhanoğlu'nun İran asıllı menajeri, yönetici Emre Kocadağ'a, "Oyuncum Mario Gomez'ın Beşiktaş'ta yaptıklarından çok etkilenmiş" diyerek teklif gelirse sıcak bakabileceklerini iletti. Başarılı forvetle ilgili son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.
Wolfsburg'ta forma giyen Ginczek, kariyerinin en parlak dönemini Stuttgart'ta yaşadı. Alman yıldız bu periyotta 70 maçta 23 gol attı, 11 de asist yaptı.