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'ta forma Montero’nun!

’ta cezalı Wellinton’un yerine derbisinde kimin oynayacağı sorusu cevabını buldu. , stoperde formayı Montero’ya verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 19:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 19:41
Beşiktaş'ta forma Montero’nun!

- derbisi öncesi gözler siyah-beyazlı takımın savunmasında, 'nın partnerinin kim olacağıydı. Hafta boyu idmanlarda bu görev için Necip-Montero savaşı verilirken, formayı Montero aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü , derbide Vida'nın yanında 21 yaşındaki İspanyol oyuncuyu görevlendirdi.

Son 3 lig maçında yedek soyunan genç savunmacı, ligin 12. haftasında oynanan mücadelesinde 11'de görev almıştı. Montero 15. hafta oynanan mücadelesinde ise 67. dakikada Vida'nın yerine sonra girmişti.

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