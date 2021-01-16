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15 milyon sterlin!

, ’ın Larin için bu karamı istediğini iddia etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 22:44 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Cyle Larin 15 milyon sterlin!
'ın skorer forveti , performansıyla her geçen gün katlayarak artırıyor. 'tan , 'ın sadece bir sezon önce 5 milyon sterlin'e alabileceği Larin'de akıllı davranmadığı için pişman olduğunu iddia etti. İngiliz gazeteci, "Yanlış tercihler, öngörü eksikliği 'e 3 katı masrafa neden olacak. Beşiktaş 5 milyon sterlin'e satmaya hazır olduğu Larin için şimdi 15 milyon sterlin istiyor" iddiasını ortaya attı.
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