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derbi hazırlıklarına başladı

, 'in 19'uncu haftasında pazar günü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden başladı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi hazırlıklarına yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 15:56 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 15:58
Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

, 'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü 'ı ağırlayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda 'nda ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla antrenmana başladı. Antrenman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve minik kale maç ile sürdü. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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