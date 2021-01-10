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yönetimini çıldırttı!

Son dakika transfer haberleri | 'de iki haftadır lider konumda bulunan , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör 'ın resmen duyurduğu Mandzukic transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Hırvat yıldızın istediği yeni ücret Beşiktaş yönetimini çıldırttı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Mario Mandzukic Beşiktaş yönetimini çıldırttı!

Transferi için büyük çaba gösterilen konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

Mario Mandzukic Beşiktaş yönetimini çıldırttı!

Daha önce yapılan 1 milyon euro'luk teklife evet diyen Hırvat, yan çizip rakamı artırdı; yarım sezon için 2 milyon euro talep etti.

Mario Mandzukic Beşiktaş yönetimini çıldırttı!

Ancak , isteğini çok buldu ve Mandzukic'e bonuslar dahil yarım sezon için 1 milyon euro'luk teklif sundu. Siyah-beyazlılar bu teklifin üzerine çıkmama kararı alırken, oyuncudan gelecek cevap bekleniyor.

Mario Mandzukic Beşiktaş yönetimini çıldırttı!

34 yaşındaki futbolcu 2 milyonda ısrar ederse bu defter kapanacak. Mandzukic'in ilerlemiş yaşı ve üstelik boşta olmasına rağmen böyle bir tavır takınması yönetimin canını sıktı.

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