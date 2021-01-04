Bitirim ikili

KRİTİK DEĞİŞİKLİK
Kartal'da işler yolunda gitmezken Sergen Yalçın şaşırtan bir değişiklik yaptı. Mensah'ın yerine Necip Uysal'ı sahaya sürdü. Bu andan itibaren daha doğru hücum etmeye başlayan Beşiktaş, N'Sakala'nın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Kevin N'Koudou ağları havalandırdı. Kayserispor beraberlik için yüklenirken bu defa Ajdin Hasic sahne aldı. Genç Bosnalı deparı attıktan sonra fileleri sarstı.
Ajdin Hasic, Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig golünü Kayserispor deplasmanında kaydetti. 19 yaşındaki genç yıldız geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da 2 gol, 2 asistle oynamıştı. Maç sonunda "Şu anda duygularımı anlatamam. Çok mutluyum. Liderlik de geldi" dedi.