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Bitirim ikili

liderlik için çıktığı maçta sarı-kırmızılılar karşısında çok zorlanıyordu. Önce N’Koudou beyaz noktadan attı. Sonra Hasic, siyah-beyazlıları rahatlattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 23:24 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Bitirim ikili
'de 'ın takıldığı haftada , deplasmanda 'u mağlup ederek tahta kurulmak istiyordu. , sarı-kırmızılı rakibi karşısında bir hayli zorlandı. İyi kapanan Kayserispor, Kartal'a fazla poziyon vermedi. Maçın başında penaltıyı kaçırınca sarıkırmızıların direnci her geçen dakika arttı. Beşiktaş rakip kalede pozisyon bulmakta zorlandı. Uzun süre rakibin kilidini kıramayan siyah-beyazlılarda çözümü üretti.

KRİTİK DEĞİŞİKLİK
Kartal'da işler yolunda gitmezken Sergen Yalçın şaşırtan bir değişiklik yaptı. Mensah'ın yerine 'ı sahaya sürdü. Bu andan itibaren daha doğru hücum etmeye başlayan Beşiktaş, N'Sakala'nın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Kevin N'Koudou ağları havalandırdı. Kayserispor beraberlik için yüklenirken bu defa sahne aldı. Genç Bosnalı deparı attıktan sonra fileleri sarstı.

Ajdin Hasic, Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig golünü Kayserispor deplasmanında kaydetti. 19 yaşındaki genç yıldız geçtiğimiz sezon 'da 2 gol, 2 asistle oynamıştı. Maç sonunda "Şu anda duygularımı anlatamam. Çok mutluyum. Liderlik de geldi" dedi.
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