Beşiktaş'ta rota Mandzukic! İşte sunulacak teklif...

Bu sezon başında Burak Yılmaz ile yollarını ayıran ve eski golcüsü Vincent Abouabakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim hedefe dünya yıldızı Mario Mandzukic'i koydu.

Siyah beyazlıların daha önce Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus formaları da giyen Mario Mandzukic için yeniden harekete geçti.

Şu anda bonservisi elinde ve kulüpsüz olan Mandzukic, şimdiden Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

PERFORMANSA BAĞLI SÖZLEŞME

Gol krallığı zirvesinde bulunan Kamerunlu golcü Aboubakar ile birlikte forma şansı bulduğunda hırslı yapısıyla skora katkı yapma oranı yüksek olan Mandzukic için girişimlere başlandı.

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden siyah beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi geldi.

Siyah beyazlı ekip, dünyaca ünlü forvet Mandzukic ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş yönetiminin Mandzukic'e garanti ücretinin az performans primlerinin yüksek olacağı bir kontrat teklifi sunması da camiayı sevindirdi.

Siyah-beyazlıların transfer listesindeki isimlerden Mario Mandzukic, profesyonel kulüp kariyeri boyunca 497 müsabakada forma giydi.