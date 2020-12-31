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'ta rota Mandzukic! İşte sunulacak teklif...

Burak yerine Aboubakar'ı kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar; daha önce , ve formalarını giyen için bir kez daha harekete geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 22:41 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta rota Mandzukic! İşte sunulacak teklif...

Bu sezon başında Burak Yılmaz ile yollarını ayıran ve eski golcüsü Vincent Abouabakar'ı kadrosuna katan 'ta yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Beşiktaş'ta rota Mandzukic! İşte sunulacak teklif...

Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim hedefe dünya yıldızı 'i koydu.

Beşiktaş'ta rota Mandzukic! İşte sunulacak teklif...

Siyah beyazlıların daha önce , ve formaları da giyen için yeniden harekete geçti.

Beşiktaş'ta rota Mandzukic! İşte sunulacak teklif...

Şu anda bonservisi elinde ve kulüpsüz olan Mandzukic, şimdiden taraftarını heyecanlandırdı.

Beşiktaş'ta rota Mandzukic! İşte sunulacak teklif...

PERFORMANSA BAĞLI SÖZLEŞME
Gol krallığı zirvesinde bulunan Kamerunlu golcü Aboubakar ile birlikte forma şansı bulduğunda hırslı yapısıyla skora katkı yapma oranı yüksek olan Mandzukic için girişimlere başlandı.

Beşiktaş'ta rota Mandzukic! İşte sunulacak teklif...

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden siyah beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi geldi.

Beşiktaş'ta rota Mandzukic! İşte sunulacak teklif...

Siyah beyazlı ekip, dünyaca ünlü forvet Mandzukic ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ta rota Mandzukic! İşte sunulacak teklif...

yönetiminin Mandzukic'e garanti ücretinin az performans primlerinin yüksek olacağı bir kontrat teklifi sunması da camiayı sevindirdi.

Beşiktaş'ta rota Mandzukic! İşte sunulacak teklif...

Siyah-beyazlıların transfer listesindeki isimlerden , profesyonel kulüp kariyeri boyunca 497 müsabakada forma giydi.

Beşiktaş'ta rota Mandzukic! İşte sunulacak teklif...

Bu periyotta rakip filelere 197 gol gönderen Hırvat santrfor, 84 de asisti yaparken; toplamda 281 gole direkt olarak katkı sağladı.

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