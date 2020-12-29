Son dakika: Beşiktaş'ta Ghezzal şoku!

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Sivasspor'u mağlup eden Beşiktaş, ligde ikinci sıraya kadar yükseldi. Siyah-beyazlılarda başarılı bir performans gösteren Ghezzal karşılaşmada yaptığı asistle, 6 gol pasına ulaşmış ve krallıkta zirveye yükselmişti. Beşiktaş Kulübü, yaptığı son dakika açıklamasıyla yıldız ismin Sivasspor maçının ardından ağrı hissettiğini, yapılan inceleme sonucunda ödem ve gerilmeye rastlanıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından sağ kalça ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.