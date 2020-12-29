Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ta Ghezzal şoku!

: 'ta Ghezzal şoku!

haberleri | 'in 15. haftasında sahasında 'u mağlup eden , ligde ikinci sıraya kadar yükseldi. Siyah-beyazlılarda başarılı bir performans gösteren Ghezzal karşılaşmada yaptığı asistle, 6 gol pasına ulaşmış ve krallıkta zirveye yükselmişti. Beşiktaş Kulübü, yaptığı son dakika açıklamasıyla yıldız ismin Sivasspor maçının ardından hissettiğini, yapılan inceleme sonucunda ödem ve gerilmeye rastlanıldığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 15:13 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 15:36
Son dakika: Beşiktaş'ta Ghezzal şoku!

'in 15. haftasında sahasında 'u mağlup eden , ligde ikinci sıraya kadar yükseldi. Siyah-beyazlılarda başarılı bir performans gösteren Ghezzal karşılaşmada yaptığı asistle, 6 gol pasına ulaşmış ve krallıkta zirveye yükselmişti. Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamasıyla yıldız ismin Sivasspor maçının ardından hissettiğini, yapılan inceleme sonucunda ödem ve gerilmeye rastlanıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından sağ kalça ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz 'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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