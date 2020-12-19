Beşiktaş'tan dev operasyon! İşte hedeflenen rakam

Beşiktaş yönetimi, yüksek maliyetlerine rağmen düşen performansları sonrasında gözden çıkardığı Adem Ljajic ile Domagoj Vida'nın toplam bonservis bedellerini belirledi.





Sabah'ın haberine göre, yıllık maaşları toplamda yaklaşık 7 milyon Euro olan iki oyuncuya biçilen toplam fiyat 10 milyon Euro olacak. Yönetim, her iki futbolcunun da menajerlerine yetki verdi.





İki oyuncu için de teklif beklemeye geçen siyah-beyazlılar, arzu ettiği rakamı yakalarsa ve oyuncuları da ayrılığa ikna edebilirse maaş bütçesi azalacak, ciddi bir bonservis katkısı elde edilecek.



