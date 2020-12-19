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'tan dev operasyon! İşte hedeflenen rakam

, toplam yıllık ücretleri yaklaşık 7 milyon olan iki ismi göndermeyi kafasına koydu. Artık tek hedef, ara transferde bu oyuncuların satışından toplamda 10 milyon Euro kasaya koyabilmek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 00:39
Beşiktaş'tan dev operasyon! İşte hedeflenen rakam

yönetimi, yüksek maliyetlerine rağmen düşen performansları sonrasında gözden çıkardığı Adem Ljajic ile Domagoj Vida'nın toplam bonservis bedellerini belirledi.

Beşiktaş'tan dev operasyon! İşte hedeflenen rakam

Sabah'ın haberine göre, yıllık maaşları toplamda yaklaşık 7 milyon olan iki oyuncuya biçilen toplam fiyat 10 milyon Euro olacak. Yönetim, her iki futbolcunun da menajerlerine yetki verdi.

Beşiktaş'tan dev operasyon! İşte hedeflenen rakam

İki oyuncu için de teklif beklemeye geçen siyah-beyazlılar, arzu ettiği rakamı yakalarsa ve oyuncuları da ayrılığa ikna edebilirse maaş bütçesi azalacak, ciddi bir bonservis katkısı elde edilecek.

Beşiktaş'tan dev operasyon! İşte hedeflenen rakam

Bu sayede devre arası transfer döneminde eli güçlenecek olan yönetimi, istenilen takviyeleri yapabilecek. Ljajic ve Vida'nın gitmek istememesi halinde ise kendilerinden yeniden maaş indirimi talep edilecek.

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