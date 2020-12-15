Beşiktaş'tan VAR sistemine tepki!

HAKKANİYETLİ DEĞİL

Genç hakemleri ve VAR sistemini destekliyoruz. Genç hakemlerin Türk futboluna yeni bir soluk getireceğine inanıyor, hakkaniyet ölçüleri gözetilerek uygulanması halinde VAR sisteminin, adaleti tesis etmede hakemlere yardımcı olacak önemli bir enstrüman olduğunu düşünüyoruz. Saha içinde adaleti sağlaması umuduyla hayata geçirilen VAR sisteminin ne yazık ki objektif kriterler ışığında hakkaniyet ilkesi gözetilerek çalışmadığı kanısındayız.

KARARLAR ÇELİŞİYOR

VAR sisteminin beklenen performansı gösterememesinin en önemli nedeni, sistemin başındaki hakemler ve o hakemlerin herhangi bir standart gözetmeden yapmış oldukları yönlendirmelerdir. Aynı VAR hakemlerinin aynı maçlarda birbirleriyle çelişen kararları ya da farklı hakemlerin benzer pozisyonlardaki farklı kararları, adalet duygusuna olan inancı zayıflatmış ve VAR sistemini tartışmaların odağı haline dönüştürmüştür.

PERFORMANSLARI ÇOK KÖTÜ

VAR hakemlerinin sergilemiş olduğu kötü performanslar, kariyerlerinin başında olan genç hakemlere zarar vermekte, onları da tartışılır hale getirmektedir. F.Bahçe maçında aleyhimize verilen hakem kararları sıcaklığını korurken, Alanyaspor maçında yaşananları da düşünerek diyoruz ki; TFF ve MHK'nin ligin selameti açısından VAR sistemi ile genç hakemleri tartışılır konumdan çıkarmak için gerekli çalışmaları hızla yürütmesi gerekmektedir.