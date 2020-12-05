Beşiktaş aman vermiyor

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Beşiktaş son haftalarda mükemmel futbolu ve golleriyle galibiyet serisini 3'e çıkardı. Herkes Kartal'ın Başakşehir, Fenrebahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor'dan oluşan zorlu virajı nasıl döneceğini merak e diyordu. Sergen Yalçın ve öğrencileri ilk olarak Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etmeyi bildi. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz hafta ise uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3'lük skorla geçmeyi başardı. 15 yıl sonra deplasmanda gelen bu galibiyet Kasımpaşa maçı öncesi moral olmuştu.

MÜKEMMEL GOLLER

Beşiktaş dün Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar, ilk devreyi Bernard Mensah'ın golüyle 1-0 önde tamamlarken ikinci yarıda da durmaya niyetli değildi. Kartal, Atiba ve son haftaların formda ismi Aboubakar'ın golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Beşiktaş aldığı bu galibiyetle serisini 3 maça çıkartırken bu karşılaşmalarda rakip ağlara tam 10 gol bıraktı. Kalesinde 5 gol gördü. Zirve yarışında iyice hırslanan Beşiktaş'ta camia da havaya girdi. Şampiyonluk şarkıları

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Sergen Yalçın, kırmızı gören Larin dışında Josef ve Necip'i oynatmadı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, tarihi Fenerbahçe zaferinden 3 ismi değiştirdi. Cyle Larin kırmızı kart gördüğü için oynayamadı. Başarılı çalıştırıcı yerine N'Koudou'yu oynattı. Sergen Yalçın geçtiğimiz hafta müthiş bir mücadele veren ancak hafif bir sakatlığı bulunan Josef'in yerine ise Dorukhan Toköz'ü oynattı. Geçen hafta 1 de gol atan Necip Uysal'ın yerine Welinton şans buldu.