Haberler Beşiktaş Ahmet Çakar Beşiktaş-Kasımpaşa maçındaki kırmızı kartı yorumladı!

- maçındaki kırmızı kartı yorumladı!

'in 11. haftasının açılış mücadelesinde , sahasında konuk ettiği 'yı 3-0 yenerken, Sabah Gazetesi Yazarı da bu mücadelede çıkan kırmızı kart pozisyonunu yorumladı. İşte o değerlendirmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 08:46
Ahmet Çakar Beşiktaş-Kasımpaşa maçındaki kırmızı kartı yorumladı!

art arda çok önemli galibiyetler alıyor. Dün gece Beşiktaş gibi 'nın da eksikleri vardı ama unutulmamalı ki bu Kasımpaşa hem Galatasaray'a hem de Trabzonspor'a çelme takmıştı.

Ahmet Çakar Beşiktaş-Kasımpaşa maçındaki kırmızı kartı yorumladı!

takım savunmasını düzeltmiş. Kolay kolay pozisyon vermiyor. Üstelik Vida gibi önemli bir savunmacısından yoksun durumdayken. Vincent Aboubakar'a nazar değmesin. Her geçen gün daha iyi oluyor. Birinci sınıf goller atmaya devam ediyor.

Ahmet Çakar Beşiktaş-Kasımpaşa maçındaki kırmızı kartı yorumladı!

Sağ kanadı iyi kullanan bir var. Özellikle Rosier ve Ghezzal çok iyi uyum içerisindeler.

Ahmet Çakar Beşiktaş-Kasımpaşa maçındaki kırmızı kartı yorumladı!

İlk devre kontrol 'taydı ama golü ancak devre biterken bulabildiler. Soldan N'Koudou iyi geldi, top boşta kaldı Mensah tamamladı.

Ahmet Çakar Beşiktaş-Kasımpaşa maçındaki kırmızı kartı yorumladı!

İkinci yarı art arda goller kaçırdı. Rakip 10 kişi kalınca da zaten maç orada bitiverdi. Atiba ve Aboubakar Beşiktaş'ın formda isimleri.

Ahmet Çakar Beşiktaş-Kasımpaşa maçındaki kırmızı kartı yorumladı!

RAKİPLERİNDE YOK!

Üst üste goller attılar ve belki de maç öncesi üç puanın bu kadar kolay gelebileceğini ön görmemişti.

Ahmet Çakar Beşiktaş-Kasımpaşa maçındaki kırmızı kartı yorumladı!

artık potada. Nereye kadar götürebilirler işte orayı kestirmek zor. Kadro derinliği rakiplerinin biraz altında ama bazı oyuncuları var ki örneğin Aboubakar, örneğin Atiba rakiplerinde yok.

Ahmet Çakar Beşiktaş-Kasımpaşa maçındaki kırmızı kartı yorumladı!

Gelelim hakeme. Her şey çok güzel ama bir pozisyon hariç. 2. yarıda Kasımpaşalı oyuncuya gösterdiği kırmızı kartı doğru bulmuyorum.

Ahmet Çakar Beşiktaş-Kasımpaşa maçındaki kırmızı kartı yorumladı!

Tekme yok, kavala basmak yok, arkadan kovalarken topuğuna basıyor. Hepsi bu. Doğrusu sarı kart olacaktı ama hakem hata yaptı.

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