Tarih yine tekekkür etti!

Beşiktaş 15 yıllık kazanamama serisini tarihe gömdü... Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi en son 17 Nisan 2005 tarihinde 4-3'lük skorla mağlup eden siyah-beyazlılar; 15 yıl, 7 ay, 12 gün sonra deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte Fenerbahçe'yle deplasmanda 18 maç yapan Kara Kartal; 11 mağlubiyet, 7 beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Beşiktaş böylece 19. maçta kazandı.

50 DAKİKA 10 KİŞİ

Beşiktaş dün gece 50. dakikada Larin'in atılmasıyla 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlılar, uzatmalarla beraber 100. dakikada sona eren karşılaşmada toplam 50 dakika bir kişi eksik oynadı. Beşiktaş 2005'teki kazandığı derbide ise 80. dakikada Oscar Cordoba'yı kaybetmişti. Kaleye geçen Pancu yaklaşık 15 dakika eldivenleri giymiş ve 1 gol yemişti. Beşiktaş o maçta 87'de 4. golü kaydetmişti dün gece ise 88'de 4. golü attı.

15 YIL SONRA ÜST ÜSTE!

F.Bahçe'yi Temmuz 2020'de Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, Kadıköy'de de kazanarak 15 yıl sonra ilk kez rakibini üst üste mağlup etmeyi başardı.