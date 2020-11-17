Yeni vakaya rastlanmadı

Beşiktaş'ta son yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 00:11Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Beşiktaş'ta son yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada: "Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile Tesislerde görevli idari personelimize bugün (dün) Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." Beşiktaş'ta Covid-19 testinin pozitif çıkan 8 oyuncunun karantina ve tedavisi süreci devam ediyor.