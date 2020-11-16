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Son kurban

'nde son haftaların formda takımı Petkimspor, üst üste 3'üncü galibiyetini 'ı evinde yenerek aldı: 82-72.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 21:28 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Son kurban Kartal
'nde son haftaların formda takımı Petkimspor, üst üste 3'üncü galibiyetini 'ı evinde yenerek aldı: 82-72. Enka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu 22-15, ilk devresini 42-38, üçüncü periyodunu da 68-59 önde tamamlayan Petkim'de Ray 19, Hummer 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Beşiktaş'a 30 sayı, 13 ribaundla kariyer rekoru kıran 18 yaşındaki yıldız adayı Alperen'in müthiş performansı yetmedi. Aliağa ekibi bu skorla son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alırken Beşiktaş ise tek galibiyetle son sırada kaldı.
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