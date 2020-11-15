Sporting Lizbon Valentin Rosier için 5 milyon euro istiyor!

Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier, Türkiye kariyerine başarılı bir giriş yaptı.
Siyah-beyazlı yönetim, bu performansı sonrası Fransız sağ bekin bonservisini almak için harekete geçerken, Portekiz kulübünden flaş bir yanıt aldı.
SPORTING 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Sporting Lizbon'un Rosier'in bonservisi için en az 5 milyon euro talep ettiği öğrenildi.
24 yaşındaki futbolcu, 2019 yazında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dijon'dan Portekiz ekibine transfer olmuştu.
Valentin Rosier, bu sezon Beşiktaş'la 3 Süper Lig maçında forma giyerken, 2 asist yaptı.
Sporting Lizbon ile Beşiktaş arasındaki Rosier anlaşmasında herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.