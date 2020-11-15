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için 5 milyon euro istiyor!

'ın sezon başında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'in bonservis bedeli oldu. Portekiz ekibi, Fransız sağ bekin tapusu için 5 milyon euroluk bir ücret belirledi. | Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 18:24
Sporting Lizbon Valentin Rosier için 5 milyon euro istiyor!

'ın sezon başında 'dan kiraladığı , kariyerine başarılı bir giriş yaptı.

Siyah-beyazlı yönetim, bu performansı sonrası Fransız sağ bekin bonservisini almak için harekete geçerken, Portekiz kulübünden flaş bir yanıt aldı.

SPORTING 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Sporting Lizbon'un Rosier'in bonservisi için en az 5 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

24 yaşındaki futbolcu, 2019 yazında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dijon'dan Portekiz ekibine olmuştu.

Valentin Rosier, bu sezon Beşiktaş'la 3 maçında forma giyerken, 2 asist yaptı.

Sporting Lizbon ile Beşiktaş arasındaki Rosier anlaşmasında herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.

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