Ahmet Nur Çebi: Cenk Tosun'u istiyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports Haber'de gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, Ocak ayında Cenk Tosun'un transferini istediğini resmen açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Bir forvet istiyordum, eksiğimiz var. Önümüzdeki transfer döneminde bir forveti şartlarımız doğrultusunda gerçekleştirmek var. O transferi limit ve şartlar nedeniyle tamamlayamadık. Cenk Tosun da gündeme geliyor. Sakatlığı da geçmiş. Eğer Beşiktaş'ta devre arasında top oynamak isterse, ben de onu burada görmek isterim. Ocak ayında istediğim bir futbolcudur.

KALECİYE GEREK YOK

Başkan Çebi şöyle devam etti: "Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor. İstemez misiniz Beşiktaş başarılar için daha iyi futbolcular alsın. Ancak, amacımız takımı gençleştirmek ve ekonomik anlamda küçültmek gibi hedeflerimiz var. Realist olalım. Bir kaleci oynayarak oluyor. Bir kaleci alıp oynatırsanız Ersin ve Utku'nun geleceğini yok edersiniz. Ben umutluyum, hoca da umutlu. Hocamız, kaleciye gerek yok dedi. Onların önünü kesecek transfere gerek yok. Bu çocuklara şans vermeye devam edeceğim, hocamızın da bu zihniyette olacağını düşünüyorum."

YABANCI HAKEM OLMALI

Süper Lig'de 3-5 tane yabancı hakemin görev almasını istediğini dile getiren başkan Ahmet Nur Çebi, "Ben yabancı hakem istiyorum. Her şey dozajında olduğu gibi istiyorum. Tamamen yüzde 100 değil. Aralara serpiştirilmiş. Her maça değil ama 3-5 maça yabancı hakem olması, örnekleme açısından katkı olur" diye konuştu.

ARTIK ESKİLERİ BIRAKALIM

Görevi artık genç hakemlerin yürütmesi gerektiğini ifade eden Çebi, "Artık eski hakemleri bırakalım, gençlerin önünü açalım. Eski hakemler hata yapıyorlar ama bırakın gençler yapsın, onu kabul ederiz. Hiç olmazsa genç arkadaşlarımızın önünün açık olması beni rahatlatıyor. Umarım hiçbir takıma hata yapmazlar" dedi.

VAR'DA EYYAM OLMAZ

VAR'da art niyet olmaması gerektiğinin de altını çizen başkan Çebi, "VAR doğru yürütülürse, art niyet olmazsa faydalıdır. Art niyetli derken şöyle söyleyeyim, bir tarafa destek vermek anlamında değil de eyyamcılık işte. Orada bir şey oldu, burada hoş gör kafasıyla yönetiliyorsa bu hiç doğru değil" ifadelerini kullandı.

PAMİR'İ YARI YOLDA BIRAKMAYIZ!

"Bırakmam Seni Pamir kampanyası" ile konuşan Çebi, "Her iki başkana da teşekkür ediyorum. Fikri sunan kızıma da teşekkür ediyorum. Onunla gurur duyuyorum. Bırakmam Seni Pamir kampanyamızın sonucunu göreceğiz. Biz el atmaya çalıştık. Futbol yöneticisiyiz ama bir taraftan insanlık da başka şeyler yaşıyor. Pamir'i yarı yolda bırakmayız" dedi.

ÖDEMEZSEN HAPİS YATARSIN!

Spor yasası ile ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a spor yasası ve bankalar ile yapılan kredi yapılandırması için ricacı olanlardan biri benim. 'Yapılıyor yapılıyor başa dönüyor, her yapıldığında kötüye gidiyor' dediğinde bunun yasayla düzeleceğini, tedbirin sert olması gerektiğini ifade edenlerden biriyim. Gerekiyorsa gelir-gider arasında göz göre göre bilinçli şekilde bütçenizde açık veriyorsanız parayı ödeyeceksiniz. Ödeyemiyorsan malınla mülkünle sorumlu olacaksın. Ödeyemiyorsan hapis bile yatabileceksin. Başka türlü kulüpleri kurtaramayız. Bunun sonu faciaya gidecek" dedi.

TRANSFERİ BİRLİKTE YAPTIK

Başkan Çebi, "Sergen Hoca'yla birlikte takımı yukarı taşıdık. Transferleri biz yaptık, hepimiz bir arada yaptık. Hocamızın istediği bazı oyuncuları alamadığımız durumlar oldu. Ancak aldığımız oyuncuların hiçbirinde hocamız, 'Bunu istemiyorum almayın' demedi. Ayrıca kadro dışı bıraktığımız oyuncularımız hocamızın talebiyle gerçekleşti. Bir hata işlemediler, takıma katkılarının olmayacağını düşündüğümüz için hocamızın talebiyle kadro dışı bıraktık. Çalışmayan arabayı ha garaja, ha sokağa çekmişsiniz" dedi.

ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ

Başkan Ahmet Nur Çebi, "Benim Beşiktaş'ın başarılı olacağından umudum yüksek. Taraftarın da bu umut içerisinde olmasını bekliyorum. Şampiyon olmak ve şampiyonluğu kovalamak için uğraşıyoruz. Bizim davamız yarışmak, birinciliği kovalamak. Şampiyonluğu kovalamak. Benim, hocamın ve futbolcularımın hedefi bu" yorumunu yaptı.