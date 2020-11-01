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'ın golcüsü yine boş geçmedi

'in 7. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 55. dakikada 'in attığı golle maçı 1-0 kazandı. 2 maç üst üste gol atan Larin, ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 21:18
Beşiktaş'ın golcüsü Larin yine boş geçmedi

karşısında 55. dakikada fileleri havalandıran Cyle , üst üste 2. golünü atarken, bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, Yeni Malatyaspor'u da boş geçmedi. Siyah-beyazlı ekibin, rakibi karşısında 55. dakikada öne geçtiği golü kaydeden Larin, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Bu sezon Beşiktaş forması altındaki ilk golünü Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesinde PAOK deplasmanında atan Larin, ligde ise , Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırdı. Mücadelenin 55. dakikasında Ghezzal'ın yaptığı ortaya uçarak kafayı vuran 25 yaşındaki futbolcu, resmi maçlardaki gol sayısını 4'e çıkarırken, ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

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