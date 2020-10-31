Haberler Beşiktaş Adem Ljajic Sergen Yalçın'dan forma istedi

'dan forma istedi

Son dakika haberleri... 'de Beşiktaş'ın sahasında 'u konuk edeceği karşılaşma öncesi orta sahada belirsizlik yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören Josef'in yerine Mensah'ın oynamaya en yakın aday olduğu ifade edilirken, o ismin de 'dan forma istediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 08:15
Adem Ljajic Sergen Yalçın'dan forma istedi

Ligde 'u konuk edecek 'ta, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın kırmızı kart cezası nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek olmasından sonra orta sahadaki rekabet iyice arttı. Atiba ve Dorukhan'ın yanında formayı almayı hedefleyen Mensah, ve teknik ekibin gözüne girmeye çalışıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Bernard Mensah'ın ilk 11'e en yakın isim olarak durduğu belirtilirken, bu sezon 1'i Avrupa olmak üzere oynadığı 5 maçın sadece ikisinde ilk 11'de görev yapan Ljajic'in teknik direktör 'dan forma istediği ve "Oynamayı çok istiyorum" dediği öğrenildi.

BİZE ULAŞIN