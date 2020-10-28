Kaleyi hiç savunamıyor

Beşiktaş'ta bu sezon takım savunmasında ciddi eksikler görüldüğü gibi, defans oyuncularının bireysel hataları da öne çıkıyor.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 20:47Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta bu sezon takım savunmasında ciddi eksikler görüldüğü gibi, defans oyuncularının bireysel hataları da öne çıkıyor. Beşiktaş geçen sezonki savunma hattını Vida haricinde tamamen değiştirmesine ve 3 yeni transfer yapmasına rağmen, her maçta gol yemekten kurtulamadı. 7 resmi ve 1 hazırlık maçında toplam 15 gol yiyen Kartal, maç başına gol yeme oranında 2'ye yaklaşarak savunma anlamında kötü bir istatistiğe sahip oldu. Siyah-beyazlılar aynı maçlarda 15 gol atıp bu sezonki toplam averajını sıfırda tuttu. Beşiktaş lig maçlarında ise 8 gol atıp 9 gol yiyerek -1 averajda kaldı.