Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın: Hata lüksümüz yok!

: Hata lüksümüz yok!

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor'a konuk olacak mutlak galibiyet için sahada. Geçtiğimiz haftayı bay geçen siyah-beyazlılar, 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olmuştu. Denizlispor mücadelesi öncesi teknik direktör 'dan oyunculara uyarı geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 09:49
Sergen Yalçın: Hata lüksümüz yok!

Denizlispor hazırlıklarını sürdüren 'ta teknik patron , kritik karşılaşma öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Ligde son üç haftada sekiz puan kaybettikleri için Denizlispor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Özellikle bu maçta kayıp yaşamamamız çok önemli. Kendisini yüzde 100 hazır ve güçlü hissetmeyen şimdiden söylesin. Şu anda hata kaldıracak bir lüksümüz yok" sözleriyle oyuncularını uyardı.

ABOUBAKAR'DAN VAZGEÇTİ
Öte yandan sakatlıklardan dolayı elinde sol kanat oyuncusu kalmayan Sergen Yalçın, bu bölge için daha önce idmanlarda denediği Aboubakar'dan vazgeçti. 47 yaşındaki çalıştırıcı, uzun süredir formsuz olan Âdem Ljajic'i sol kanat adayları arasına ekledi. Bir süredir sakat olan ve salonda çalışan Boşnak asıllı yıldızın, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sergen Hoca'nın sol kanat için düşündüğü isimler arasında Rıdvan Yılmaz ve Güven Yalçın da bulunuyor. ()

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