Sergen Yalçın: Hata lüksümüz yok!

Denizlispor hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, kritik karşılaşma öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Ligde son üç haftada sekiz puan kaybettikleri için Denizlispor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Özellikle bu maçta kayıp yaşamamamız çok önemli. Kendisini yüzde 100 hazır ve güçlü hissetmeyen şimdiden söylesin. Şu anda hata kaldıracak bir lüksümüz yok" sözleriyle oyuncularını uyardı.

ABOUBAKAR'DAN VAZGEÇTİ

Öte yandan sakatlıklardan dolayı elinde sol kanat oyuncusu kalmayan Sergen Yalçın, bu bölge için daha önce idmanlarda denediği Aboubakar'dan vazgeçti. 47 yaşındaki çalıştırıcı, uzun süredir formsuz olan Âdem Ljajic'i sol kanat adayları arasına ekledi. Bir süredir sakat olan ve salonda çalışan Boşnak asıllı yıldızın, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sergen Hoca'nın sol kanat için düşündüğü isimler arasında Rıdvan Yılmaz ve Güven Yalçın da bulunuyor. (Türkiye)